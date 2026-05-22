きょう5月22日(金) よる7時から地上波日本テレビ系全国ネットで生中継「DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×阪神」地上波副音声はMC亀梨和也さん、解説に巨人OB上原浩治さん、ゲストに 阪神大ファンのロッチ中岡創一さん！「伝統の一戦」ヒーローSPと題して、両球団の「伝説のヒーロー」、「いま熱いヒーロー」、「NEXTヒーロー」について語り尽くします！