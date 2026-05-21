株式市場では、アメリカとイランの軍事衝突が収束するとの期待が広がっています。日経平均株価は2000円を超える大幅上昇となりました。21日の平均株価は、取引開始直後から上昇基調が強まり、上げ幅が2000円を超えました。トランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「最終段階に入っている」との認識を示したことで、ニューヨーク市場ではダウ平均が、一時700ドルを超える値上がりとなりました。東京市場でも、