【新華社フフホト5月21日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市のウランスハイ湖で20日、2羽のカンムリカイツブリが優雅に舞い、愛の告白をする様子をカメラが収めた。中国では「520」の発音が「愛しています」（我愛你）に似ていることから、5月20日が愛を伝える日として定着しつつある。（記者/李雲平）