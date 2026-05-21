東京・板橋区の保育園のすぐそばに暴力団事務所を構えた疑いで、住吉会幸平一家の傘下組織の組長らが逮捕されました。指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組長・谷川良行（たにかわ・よしゆき）容疑者（78）ら6人は、2025年10月から2026年4月までの間、板橋区内の保育園から100メートル以内にあるマンションの一室に暴力団事務所を構えた疑いが持たれています。都の暴力団排除条例では、児童福祉施設の周囲200メートル以内での