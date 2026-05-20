2024年、7年ぶりの復活を果たしたRIZEが、LIVE TOUR 2024"SOLU"および2025"NOLU"の現場を一冊に刻んだライブ写真集を、こだわり抜いたアイテムと共に豪華ボックスセットとして限定発売する。写真集はA3変形という規格外の超大判サイズを採用。カメラマンHajime Kamiiisakaとcherry chill will.の両者がツアーに帯同し、ステージとドキュメントの両面からRIZEを捉えた写真群を余すところなく収録する。ボックスセットには、JESSE監