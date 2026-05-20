【モデルプレス＝2026/05/20】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのタコライス弁当を公開した。【写真】人気芸人の43歳美人妻「詰め方美しい」カラフルタコライス弁当◆住谷杏奈、タコライス弁当公開住谷は「今日はタコライス弁当」とコメントし、ご飯の上に味付けしたミンチ、レタスやトマトを乗せたタコライスの横に卵焼きや