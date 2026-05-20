レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、タコライス弁当公開「彩りが綺麗で美味しそう」「詰め方美しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのタコライス弁当を公開した。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「詰め方美しい」カラフルタコライス弁当
住谷は「今日はタコライス弁当」とコメントし、ご飯の上に味付けしたミンチ、レタスやトマトを乗せたタコライスの横に卵焼きやアスパラガスなどのおかずが添えられた曲げわっぱの弁当を公開。「これから気温の問題が怖くなるよね ご飯とお肉は冷ましてから詰めたよ」と暑い季節への心配と対策をつづっている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「ボリューム満点」「栄養バランスバッチリ」「暑い時期のお弁当本当に悩む」「参考にします」「詰め方美しい」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の43歳美人妻「詰め方美しい」カラフルタコライス弁当
◆住谷杏奈、タコライス弁当公開
住谷は「今日はタコライス弁当」とコメントし、ご飯の上に味付けしたミンチ、レタスやトマトを乗せたタコライスの横に卵焼きやアスパラガスなどのおかずが添えられた曲げわっぱの弁当を公開。「これから気温の問題が怖くなるよね ご飯とお肉は冷ましてから詰めたよ」と暑い季節への心配と対策をつづっている。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「ボリューム満点」「栄養バランスバッチリ」「暑い時期のお弁当本当に悩む」「参考にします」「詰め方美しい」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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