NHKは20日、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」など、過去に放送した作品を、Netflix（ネットフリックス）を通じて、6月22日から順次、世界に配信すると発表した。6月22日に配信するのはドラマ6作品で、今年度中に19作品を配信予定。この日、都内の同局で定例会見に臨んだ井上樹彦会長（68）は「今年度は（Netflixから）要望があった中から、ドラマ19タイトルを提供して、来年度以降は順次、タイトル数を拡充していく方針」と、コンテンツを広く世界に配信していくと語った。

NHKコンテンツのNetflixへの配信をめぐっては、過去にも実施していたが、中断していた。主には、広告が表示されることへの疑問、違和感を覚えた視聴者からの訴えによるものが、中断していた要因。ただ、この日、NHKの担当者は「広告は表示されません」と、他のNetflix作品とは一線を画した配信をされると説明した。

6月22日は第1弾としてドラマ6作品を配信予定している。「軍師官兵衛」（50話）「まんぷく」（151話）の他には、いずれもドラマ10の「昭和元禄落語心中」（10話）、「宙わたる教室」（10話）、「東京サラダボウル」（9話）と、プレミアドラマの「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（10話）。190の国と地域で放送される予定となっている。