長期金利の上昇傾向をうけて、東京株式市場では売り注文が広がり、日経平均株価は一時、1200円以上値下がりしました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は小幅な値上がりで取引が始まったものの、すぐに値下がりに転じ、下げ幅は一時、1200円を超えました。AIや半導体関連の銘柄を中心に売りに押され、取引時間中としてはおよそ3週間ぶりに6万円の節目を割り込んでいます。背景にあるのは、世界的な金利の上昇への警戒です。中東