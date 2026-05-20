村上宗隆を支える球団のサポート体制ホワイトソックス・村上宗隆内野手が守備でも成長を見せている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が特集記事を公開。打撃での活躍が目立つ一方、課題だった守備力が向上した背景に、大谷翔平投手（ドジャース）の恩師でもある人物の存在があったと伝えた。同メディアのサム・ブラム記者は、メジャー開幕前の村上の様子を記事にまとめた。「スプリングトレーニング中、ムラカミは