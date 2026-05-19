言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、いにしえの情景を彩る色彩の名称、社会の秩序を支える知の探求、そして私たちの体を維持するための仕組みという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ま□□き□□うがくさん□□きゅうヒント：古い和歌にも登場す