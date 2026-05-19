3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。万葉の時代から愛された鮮やかな色彩、法の本質を探求する学問、そして生命活動を支える気体の取り込みをヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、いにしえの情景を彩る色彩の名称、社会の秩序を支える知の探求、そして私たちの体を維持するための仕組みという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ま□□
き□□うがく
さん□□きゅう

ヒント：古い和歌にも登場する、鈍い赤色を表す言葉を思い浮かべてみてください。

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正解：そほ

正解は「そほ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「そほ」を入れると、次のようになります。

まそほ（真朱）
きそほうがく（基礎法学）
さんそほきゅう（酸素補給）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な色彩の美学、理知的な思考を深める学問、そして生命の根源を支える営みを組み合わせました。共通する「そほ」という響きが、いにしえの鮮やかな情景から、厳格な知の世界、さらに私たちの健やかな日常までを、奥行きのあるリズムでつないでいます。言葉が持つ多面的な背景を味わっていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)