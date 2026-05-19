ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは5月19日、投稿を更新。主演のHey! Say! JUMP・山田涼介さんの誕生日を祝う様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】山田涼介の誕生日ショットに「どこが33や！！！」の声「あまりに33歳に見えなさすぎる」同アカウントは「5月9日が33歳のお誕生日だった主演 #山田涼介 さんお誕生日当日、キャスト･スタッフ一同でサプライズお祝いしてました」と報