「どこが33や！！！」山田涼介、誕生日ショットに驚きの声！ 「幼くない!?」「まじで若返りすぎ！」
ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは5月19日、投稿を更新。主演のHey! Say! JUMP・山田涼介さんの誕生日を祝う様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山田涼介の誕生日ショットに「どこが33や！！！」の声
ファンからは「改めてお誕生日おめでとうございます」「どこが33や！！！」「あまりに33歳に見えなさすぎる」「こんな可愛い33歳は天然記念物」「幼くない!?」「まじで若返りすぎ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山田涼介の誕生日ショットに「どこが33や！！！」の声
「あまりに33歳に見えなさすぎる」同アカウントは「5月9日が33歳のお誕生日だった主演 #山田涼介 さん お誕生日当日、キャスト･スタッフ一同でサプライズお祝いしてました」と報告し、1枚の写真を投稿。バースデーケーキを持つ山田さんの姿が写っています。前髪を作ったヘアスタイルの山田さんですが、とても33歳には見えない若々しく美しい姿です。
ソロアジアツアーの開催を発表誕生日当日の9日には、自身のInstagramにてライブ配信を実施した山田さん。その中で、自身初となるソロアジアツアーの開催を発表し、ファンから「全部がおめでとうすぎる」「自慢の推し！」といった反響が寄せられました。33歳となった山田さんのさらなる活躍に期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)