例年、多くの登山客でにぎわう白山室堂に情報カメラが設置され、ライブ配信がスタートしました。標高2450メートル、山頂まで歩いて40分ほどの場所にある白山室堂。MROのスタッフが情報カメラを設置した5月15日の最高気温は10度、最低気温は1度、室堂周辺の積雪はおよそ3メートルと多くの雪が残っていました。白山室堂ビジターセンター中村武己副所長「今シーズンも5月1日より春山営業を開始している。19日までに3回ほど降雪があり