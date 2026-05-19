年々、夏の暑さが厳しさを増す石川県内。金沢市は冷房機能を持つ施設を市民に開放する、クーリングシェルターを去年より80か所増やし暑さ対策に取り組みます。熱中症による健康被害を防ぐため、冷房施設を持つ施設を無料開放するクーリングシェルター。暑くなる時期が年々早まっていることを受け、金沢市では2026年、設置場所の増設に加え開設時期を早めることで暑さ対策を講じます。県立美術館や、しいのき迎賓館などの公共施設に