阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１９日の中日戦（倉敷）で１軍昇格することが１８日、決まった。藤川球児監督（４５）は昇格即、スタメンで起用する方針を明言。「６番・左翼」での出場が濃厚となった。中日の予告先発は金丸で「彼のデビューにふさわしいゲームになれば」と、近未来の球界を支える２人の名勝負を期待。同３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝も出場させる予定で「１番・中堅」が有力だ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

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−立石が合流する。

「いい勝負というかね。彼のデビューにふさわしいゲームになればいいなというのはあったので、明日はいいんじゃないですか。金丸選手ですよね？いい勝負ができるんじゃないですか」

−今、持っているものを準備してくれたら。

「準備しすぎてもダメなんですよね。もう始まっていますから。準備できました！というのは絶対にないので、現役の間は。パッと入れてあげるということが重要。狙いすぎると外すし、その間を持ちながら。遠くを見ているようで、実はここというところではあるので。いいタイミングだと思いますけどね」

−岡城と立石、２人が入ると次にもつながる。

「交流戦も始まります。明日はセンターに岡城、レフトに立石でいきますが、高寺もセンターに入っているし、交流戦に入ればまた可能性が広がる。ディベイニーもいますし、組み込みながらの交流戦になってくると思います。まだまだいろんな可能性があるんですけど、明日は立石のデビューと岡城が地元ファンの子どもたちにね。彼は勉強もできて、スポーツもできてというところから、タイガースでやってくれていますから。いい活躍を期待しています」