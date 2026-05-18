福島県楢葉町の小売り電気事業者「福島電力」の資金1千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長（51）の差し戻し審判決で、東京地裁は18日、関係者の証言に信用性が認められないなどとして無罪を言い渡した。