きょうは高気圧に覆われて、全国のどこに行っても青空が広がるでしょう。洗濯やお出かけ日和となりますが、気になる方は紫外線対策をした方が良さそうです。梅雨入りしている南西諸島も日差しがある見込みです。予想最高気温は平年よりかなり高く、東京都心も含め東日本や西日本では３０℃以上の真夏日となる所があるでしょう。比較的、湿度が低いため内陸などではカラッとした暑さとなりそうです。あすとあさっても晴れて、日に日