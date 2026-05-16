東地区の3試合が16日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第17節の3試合が5月16日に行われた。優勝争いをするFC東京は浦和レッズにPK戦で勝利。鹿島アントラーズは明日、ジェフユナイテッド千葉と対戦する。EASTの3試合が行われ、2位のFC東京が浦和と対戦。逆転優勝に向けて鹿島にプレッシャーをかけたいところだったが、最後まで得点を奪えず。それでもPK戦を制して勝ち点2を積んだ。この結果、鹿島が勝ち点39でFC東京が37と