2021年に始まった「マセラティ クラシケ」は、マセラティの歴史的車両の保存と価値向上を目的とした公式プログラムである。現在は、トライデントブランドの伝統を技術力とモデナのクラフツマンシップによって継承する「BOTTEGAFUORISERIE（ボッテガフォーリセリエ）」プロジェクトの一環として展開され、多角的なアプローチによってそのヘリテージの保存に取り組んでいる。【画像】国際モータースポーツの一時代を築いたマセラティ