＜全米プロ2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一決定戦で、松山英樹は優勝のチャンスを呼び込んだ。34位から出た2日目は4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。首位と1打差のトータル3アンダー・3位タイに浮上した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！午前7時34分に10番からティオフ。「風は昨日も強かった。きょうは朝の気温が低くてボールが飛ばなかった