あす5月17日（日）よる10時30分より第6話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第6話の見どころを一足早くご紹介！「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」――。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師 河瀬桃子（仁村紗和）に思いを告白。『10回切って倒れない木はない』という大切な言