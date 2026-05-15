広島県教育委員会の会合＝15日午後、広島市2022年に広島県立中2年の男子生徒＝当時（14）＝が死亡した事案を巡り、県教育委員会は15日、今後取りまとめる再発防止策の方向性を示した。学校の不適切な対応を相談できる第三者窓口の設置や、スクールカウンセラーの配置充実などを挙げた。広島市で開いた教委の会合で公表した。発生後の対応にも問題があったとして、生徒の自殺などの重大事案が起きた際の初期対応マニュアルの整