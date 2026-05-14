圧巻の全106種！ 『東方Project』×イラストレーター・松本能人の現代風ファッショングッズが一挙大集結『東方Project』とイラストレーター・松本能人氏がタッグを組んだ大注目コラボアイテムの受注が、通販サイト「AMNIBUS」にて5月7日よりスタートしました！今回の目玉となるのは、フランドール、レミリア、魂魄妖夢をイメージしたシックで高級感あふれる腕時計（各7000円）。虹色の文字盤や美しいグラデーションが目を