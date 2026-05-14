フェラーリの「Special Projects」プログラムから誕生した、たったひとりの顧客のためだけにオーダーメイドで造られたSC40。296GTBをベースにしたこのモデルは、F40 へオマージュを捧げた1台である。【画像】「Red Dot: Best of the Best」に選出されたフェラーリのワンオフモデル「SC40」（写真3点）2026年5月7日、このSC40が、ドイツの「Red Dot Award」協会が主催する世界的なデザイン賞において、プロダクトデザイン部門におけ