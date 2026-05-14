◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）【片岡篤史視点】2―1とリードの7回。好投していた阪神・高橋に1死一塁で打席が回ってきた。そこまでの球数は97。続投か継投かは難しいが、阪神ベンチは代打策で継投を選択した。救援投手が打たれて結果は失敗になったが、それはあくまで結果論であって、仕方がないと思う。ただ、8回に3番手でマウンドに立った桐敷は反省してほしい。先頭の武岡に右前打されて、代