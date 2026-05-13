捕手の外角構えを粉砕…敵軍実況も驚く「最近38の4だった」からの復活【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合53打席ぶりとなる7号ソロを放った。待望の5月初アーチにドジャースタジアムは熱狂の渦に包まれた。敵地放送ブースも衝撃のパワーに仰天したようだ。12試合ぶりの一発