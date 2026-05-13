女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１４日に、第３４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。「風、薫