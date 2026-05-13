牛丼チェーン「吉野家」は、2026年5月14日（木）11時から28日（木）15時までの期間、人気のトッピングを税込110円（テイクアウト税込108円）で提供する「トッピング祭」を実施する。【画像】明太高菜マヨを牛丼にトッピングすると…対象となるのは明太高菜マヨ、鬼おろしポン酢、クワトロチーズ、キムチ、ねぎ玉子、ねぎラー油の６種類。ねぎ玉子は、ねぎ半熟玉子に変更できる。人気トッピングが税込110円に今回のキャンペーンで新