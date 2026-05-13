人気アニメ映画シリーズ「KING OF PRISM」の第6作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」（以下、「キンツア」）と、人気サメ映画シリーズ「シャークネード」の第6作「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」（以下、シャークネード6）の、ジャンルを超えた同時応援上映が開催されることが決定しました。……なんで？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】6月7日に池袋HUMAX