これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろまで、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆13日(水)これからの天気 高気圧に緩やかに覆われておおむね晴れるでしょう。ただ、夜のはじめごろまでは上・中・下越の山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。 降水確率は、夕方にかけて阿賀町と湯沢町で40%とやや高くなってい