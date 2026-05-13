お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が12日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。男っぷりで完敗を痛感した出来事を語った。

場所は品川駅のロータリー。急な雨と在来線の運転見合わせでタクシー乗り場に長蛇の列ができ、30分ほど並んだケンコバがふと後ろを振り返ると、さらに列は伸びていたという。

その後、ケンコバの5、6組前の若い女性が乗車する番に。「赤ちゃん抱っこしてベビーカーに荷物山ほど乗せてて。パニックになってるんですよ。運転手さんも出てきて、何から乗せましょ、荷物から？みたいな」と、混乱ぶりを説明した。

わが子が生まれたばかりのケンコバは「僕も人の親として、前の5組を抜けて手伝いに行くべきじゃないのか」と思いつつ、列を外れると最後尾に回されることが頭をよぎり踏み出せず。千原ジュニアには「行けよ〜！前にいた人が助けに行ったら、戻ってきた時に絶対入れてくれるって」とツッコまれた。

ケンコバが葛藤していたわずか数秒の間に、別の人が動いた。列の横に外れ、厳しい口調で電話をしていた男性。「おそらく部下が粗相して、“明日、銀座でアレ買ってこい！”とか」とお詫びの品を買いに行くよう指示しながら、混乱している子連れ女性のほうに行き、「怒りながら、全部やりだした」とケンコバはその動きを再現した。

「お母さんも“ありがとうございます〜”って言うてて。（男性は）聞く耳持たずに、荷物ガンガン乗っけて。最後ベビーカーをガシャーンってたたんで（電話の相手に）“オマエいい加減にしろ！”て言いながら（トランクにベビーカーを）乗せた」。最後は電話しながら、女性に手を振り“行け”と合図し離れたという。

ジュニアが「竹中直人さんやん！」と評すると、怒りながら笑う人ならぬ「怒りながら手伝う人」と応じ「負けたー！と思って。いやスゴイ人やなあと」と語ったケンコバ。「かっこええなあ！デキるなあ」と感心するジュニアに、「いや、かっこよかったです！僕と同世代ぐらいの人」と振り返った。

ジュニアは「今、そんな口調で部下をしかれるって、よっぽどの関係性と信頼性がないと…。それができるぐらいの上司で、それを言わせてくれる部下を育ててる。すごいわあ！かっこええなあ、それは」と声を上げた。ケンコバも「人間的にも尊敬集めてる人なんでしょう」と返し、さらに「見たこともないベビーカーたためます!?」と別の角度からも絶賛。「あれ、たたまれへんで！俺、いまだにたたまれへんもん」とジュニアも共感していた。