福岡県の母子生活支援施設で幼い姉妹が死亡した事件で、長女（4）への殺人容疑で逮捕された母親水沼南帆子容疑者（30）について、県警が次女（3）への殺人容疑で再逮捕する方針を固めたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。