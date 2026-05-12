１２日、ビラ皇太子（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は12日、中国を公式訪問したブルネイのビラ皇太子と北京の人民大会堂で会見した。１２日、ビラ皇太子と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／翟健嵐）