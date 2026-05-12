「買ってくる方が悪い」 自分の非を認めない夫子育てや日々の生活態度について、妻から夫へ指摘が向けられる場面は少なくありません。しかし、そうした指摘を夫は素直に受け入れないどころか、妻や子どもを言い訳に使うケースがよく見られるようです。いったい、どのような言い訳を使われるのでしょうか。【画像】身近にいるいる…！これが「責任転嫁男」の《特徴》だ！…出会ってしまったら要注意！ネット上に寄せられている