「買ってくる方が悪い」 自分の非を認めない夫

子育てや日々の生活態度について、妻から夫へ指摘が向けられる場面は少なくありません。しかし、そうした指摘を夫は素直に受け入れないどころか、妻や子どもを言い訳に使うケースがよく見られるようです。いったい、どのような言い訳を使われるのでしょうか。

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ネット上に寄せられている声を見ると、「やせなきゃいけないのに買い置きしてあるカップ麺を食べていて、注意したら『買ってくる方が悪い』って言われた」「禁煙に失敗するのはこっちのせいだと言われた。もっと励ませ、イライラしたらなだめろって親じゃないんだから！」など、妻に責任を転嫁するケースが多くあげられました。

子どもを言い訳に使うパターンもあり、「子どもの面倒を見てるから忙しいって、子どもをダシに使って家事をサボる」「仕事に行きたくないときは『子どもと一緒にいたいから』って言うくせに、休日になると『疲れてるから』ってかまってくれない」といった声も寄せられています。

「出世できないのはお前のせい」 理不尽すぎる責任転嫁

中には「会社で自分が認められないのはお前のせいだと言われたことがある」「収入の話をしていて、『同期が上司になって俺が出世できないのは、妻であるお前がサポートをしてくれないせい』と言われ、頭おかしいのかと思った」というように、仕事に関する内容まで妻のせいにされてしまうケースもあるようです。

こうした妻や子どもに責任を押し付ける夫の言い訳について、“モラハラ気質”だと指摘する声も。「言い訳ばかりの夫には、なるべく早い段階で非を認めさせるようにするべき」「プライドが高いことを理由に謝らない態度を許していたら絶対ダメ」「要は“反省”することができないんだよね。“反省”がないと先々の関係がきつくなるよ」といった意見が多く寄せられました。

他人のせいにする言い訳は、積み重なると家庭そのものを壊しかねません。夫婦や家庭の関係が悪化する前に、夫には自身の言動で家族が傷ついていないか、一度立ち止まって考えてみてほしいですね。