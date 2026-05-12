大相撲5月場所。木曽郡上松町出身の御嶽海の12日の結果です。3日目は西の前頭十四枚目狼雅との一番でした。立ち合いで前まわしを取られ、寄り切りで2連敗となりました。13日は、東の前頭十六枚目若ノ勝との一番です。