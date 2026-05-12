日本航空（JAL）は、「国内線タイムセール」を5月15日に開催する。片道最低運賃は、東京/羽田〜大阪/伊丹線が9,130円、東京/羽田〜札幌/千歳線が10,450円、東京/羽田〜沖縄/那覇線が11,440円、東京/羽田〜福岡線が12,210円など。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は6月15日から7月31日まで。ウェブサイト限定で販売する。ウェブサイトへのアクセスの集中を避けるため、「仮想待合