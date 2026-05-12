【「ヤングチャンピオン」2026年No.11】 5月12日 発売 価格：560円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.11を5月12日に発売した。価格は560円。 表紙と巻頭グラビアには矢野ななかさんが登場。巻頭グラビアでは、「ミスヤングチャンピオン2026オーディション予選」も開催される。巻中グラビアは、「ミスヤングチャンピオン2025グランプリ」の心