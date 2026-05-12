＜全米プロ事前情報◇11日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ ジョーダン・スピース（米国）が史上7人目となる“キャリアグランドスラム”達成に挑む。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！2015年に「マスターズ」と「全米オープン」、17年に「全英オープン」を制し、残されたのはこの「全米プロ」だけ。15年大会の2位が最高位。あと1試合となって早9年だが、かつてのような熱狂的な