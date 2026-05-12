管理と思考も…キッチンに潜む「見えない家事」料理や掃除に洗濯など、日常生活を営む上で欠かせない家事。しかし、実はそうした明確な名前がついている作業の裏側には、さらに細かな「名もなき家事（名前のない家事）」や「見えない家事」と呼ばれるものが数多く存在します。一体どのような作業が該当し、どのような負担を感じているのでしょうか。【画像】「あなたがやってない」なら必ず「誰かがやってる」ワケで…これが“見