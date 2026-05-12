「ザ・ボーイズ」シーズン5第5話『それぞれの物語』では、人気ドラマ「スーパーナチュラル」のディーン・ウィンチェスター役ジェンセン・アクレス、サム・ウィンチェスター役ジャレッド・パダレッキ、カスティエル役ミーシャ・コリンズが再集結し、血みどろの惨劇を繰り広げた。 その中の“ある展開”は、キャスト同士の関係性を考慮したうえで決定されたようだ。両作品のクリ