「ザ・ボーイズ」シーズン5第5話『それぞれの物語』では、人気ドラマ「スーパーナチュラル」のディーン・ウィンチェスター役ジェンセン・アクレス、サム・ウィンチェスター役ジャレッド・パダレッキ、カスティエル役ミーシャ・コリンズが再集結し、血みどろの惨劇を繰り広げた。

その中の“ある展開”は、キャスト同士の関係性を考慮したうえで決定されたようだ。両作品のクリエイター、エリック・クリプキが米に明かした。

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アクレスがソルジャー・ボーイ役を演じる「ザ・ボーイズ」に、パダレッキはセブンの元メンバーのミスター・マラソン役として、コリンズは毒ガスを吐くマルケミカル役として参戦。「スーパーナチュラル」フィナーレ以来の再共演が実現した。

シーズン5第5話では、ソルジャー・ボーイとホームランダーがミスター・マラソンの豪邸を訪問。そこにはマルケミカルもおり、ミスター・マラソンと共にホームランダーを殺そうとする。しかし、マルケミカルはソルジャー・ボーイに首を絞められて死亡。さらにミスター・マラソンも、ソルジャー・ボーイに追い詰められた末、ホームランダーに頭をつぶされて命を落とす。

このシーンで、ソルジャー・ボーイがミスター・マラソンを殺す展開にもできたはずだが、なぜそうしなかったのか？ アクレス＆パダレッキを長年見てきたクリプキは、「あの2人に感傷的になっているだけかもしれない」と前置きしつつ、こう語った。

「あの場面でソルジャー・ボーイにミスター・マラソンを殺させることは簡単でしたが、“ジェンセンがジャレッドを殺すのはしっくりこない”と思ったんです。なんだか不自然に感じました。そこでホームランダーにやらせたら、その方がずっと適切に感じられましたね。つまり、あれは意図的（な演出）だったんです。僕は、ジェンセンにジャ​​レッドを殺させたくなかった。」

アクレスパダレッキは「スーパーナチュラル」全15シーズンを通して兄弟／戦友を演じ続け、私生活でも仲が良いことで知られている。多くのファンにとっても、アクレスがパダレッキを殺す展開は望ましいものではなかったに違いない。

ちなみに、二人の息の合ったアクションは健在だったようだが、アクレスは「ザ・ボーイズ」の衣装の影響で、撮影中に誤ってパダレッキへ右ストレートを直撃させてしまったこともいる。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。毎週水曜日に新エピソード更新。

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