トランプ米大統領＝8日、ワシントンのホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】イランは10日、米国との戦闘終結に向けた米国の提案に対する回答を仲介国パキスタンに送付した。トランプ米大統領は回答について「気に入らない。完全に受け入れられない」と交流サイト（SNS）で批判。米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は回答が米側の要求と溝を残す内容だったと報じた。イランの核問題や高濃縮