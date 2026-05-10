また、クマによる被害です。上山市の山で9日、山菜採りをしていた男性がクマに襲われ、顔の骨を折る大けがをしました。9日午後2時35分ごろ、上山市菖蒲の山で弟がクマに襲われたと一緒に山に入った男性から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、クマに襲われたのは、山形市に住む50歳の会社員の男性で、顔の骨を折るなどの大けがをして病院に搬送されました。男性は９日午後0時30分ごろから50代の兄と一緒に山に入り、