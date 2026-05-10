俳優の稲垣吾郎がディレクションするレストラン＆カフェ「ＢＩＳＴＲＯＪ＿Ｏ」は東京・銀座から原宿に移転して１周年。２６日までランチ、ディナーともにアニバーサリーコースメニューを提供している。アニバーサリーコースにはイサキ、新ジャガイモ、初カツオ、桜エビ、ホタルイカ、厳選牛のラザニアなど旬の味わいを堪能できる。ランチコースは４５００円から、ディナーコースは１万１０００円から。コースメニューを注文