DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）で、ヴィランのリドラー／エドワード・ナッシュトン役を演じたポール・ダノが、続編『ザ・バットマン2（原題）』へのカムバックについて意味深なコメントを発している。 前作でリドラーは社会への激しい怒りを抱き、ゴッサムシティを混乱に陥れた不気味な連続殺人犯として描かれた。とうとうアーカム精神病院に収容された彼は、バリ&#