愛知県東海市で開かれたカバディの体験会。攻撃側の選手（中央）が自陣に戻ろうとするのを、守備側のチームが阻止している＝2026年3月今秋のアジア大会では、セパタクローなど五輪にはない競技が行われる。インド発祥のカバディもその一つで、愛知県東海市が会場となる。国内の競技人口は少なく、地元団体は普及に向け出前授業などでPR。市内にあるクラブの指導者寺岡卓朗さん（39）は「『カバディといえば東海市』と思ってもら