リーグ・アンのパリ・サンジェルマンは現地５月９日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。来シーズンのホームユニホームはロイヤルブルーがベース。中央に施された赤の太いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。またクラブのエンブレムは中央に配置された。 クラブの公式サイトでは次のように伝えている。「この新しいキットは、クラブの過去と現在のサポーターへの真の敬意を表しており、来シ